Teamsprinters naar WK-finale na stunt tegen Britten

De tijd van het Oranje-trio was 43,481. Alleen titelverdediger Nieuw-Zeeland dook onder die tijd: 43,183 en komt later op de dag tegen Nederland uit in de strijd om het goud. Frankrijk en Polen nemen het tegen elkaar op om het brons.



In de kwalificaties hadden Van 't Hoenderdaal, Jeffrey Hoogland en Theo Bos met 43,970 de zesde tijd gerealiseerd.



Nederland eindigde vorig jaar bij de WK in Londen als tweede. Op de Olympische Spelen strandde de ploeg, in dezelfde samenstelling als woensdag in de kwalificaties, op de zesde plaats.