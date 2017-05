Terpstra maakt rentree in Ronde van België

Bennett bezorgt LottoNL-Jumbo eindzege in Californië

20 mei De Nieuw-Zeelandse wielrenner George Bennett heeft de Ronde van Californië op zijn naam geschreven. De coureur van LottoNL-Jumbo verdedigde in de zevende etappe over 125 kilometer van Mountain High naar Pasadena, zijn leidende positie in het klassement. Voor de 27-jarige renner was het zijn eerste zege bij de profs.