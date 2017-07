Teuns op indrukwekkende wijze naar eindzege in Ronde van Wallonië

Froome vermijdt de sprint en wint in Roeselare

25 juli In Aalst werd Chris Froome gisteren nog geklopt door de Belgische kampioen Oliver Naesen, maar een dag later maakte de winnaar van de Tour de France zijn status wel waar in Roeselare. De Britse wielrenner sprong vandaag in de laatste kilometer weg bij Naesen en een andere Belg, Jelle Wallays. Froome kon al voor de finish zijn arm juichend omhoog steken.