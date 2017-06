TI Raleigh-trein brengt ode aan Bert Oosterbosch in Eindhoven

Even gaat de klok zaterdag veertig jaar achteruit bij wielercafé De Velosoof in Eindhoven. Een peloton met geel-rood-zwarte koerstruien van TI Raleigh, alleen maar oorspronkelijke materialen én de originele ploegleiderswagen Peter Post rijdt de parkeerplaats op het oude NRE-terrein op. Alles ruikt tussen de onthaarde en ingevette benen en blinkende frames naar koers. Alleen de rugnummers ontbreken nog. De volgauto was na een jaar diensttijd (in 1981) onder Post vier keer van eigenaar veranderd in stond in 2011 nog in een schuur in Emmen. Chauffeur en auteur John van Ierland traceerde het stukje wielererfgoed via de Rijksdienst voor het Wegverkeer en kon de Mercedes redden van het autokerkhof. "Deze auto blijft de rest van mijn leven bij me."

Tour de France

De auto en coureurs laten de gedachten van de toeschouwers afdwalen naar de brigade die het profwielrennen in de jaren zeventig en tachtig jarenlang domineerde. TI Raleigh hield het broodcyclisme in een wurggreep, met tussen 1978 en 1983 onder meer 44 etappezeges in de Tour de France. Ongekende successen, die nooit meer werden geëvenaard en waar de Giro-zege van Tom Dumoulin onlangs weer een beetje aan deed herinneren.

Bert Oosterbosch

Na drie van die bejubelde etappezeges in de Ronde van Frankrijk stond een Eindhovenaar op het podium: Bert Oosterbosch. Een bescheiden man met vuurrood haar en een fenomenale tijdrit in de benen. Speciaal voor de in 1989 op 32-jarige leeftijd overleden hardrijder is het TI Raleigh-gezelschap afgelopen zaterdag in Eindhoven bij elkaar. Bij De Velosoof is sinds twee jaar een museum voor de oud-toprenner ingericht en het bezoek is voor hen een even logische als noodzakelijke tussenstop in een bijzondere toertocht. Op de zadels onder anderen oud-coureurs uit de succestrein van toen, maar ook een achttal Britse fans. Twee jaar geleden richtte de Schot Laurence Morgan de zogeheten TI Raleigh Vintage Club op. In een mum van tijd had hij op Facebook tientallen belangstellenden bij elkaar gebracht en dat mondde afgelopen weekend uit in een tocht met fans, oud-coureurs en familieleden van Oosterbosch. De Eindhovense wielerspeaker Jan Peeters heet hen welkom en somt nog maar eens op wat de mannen in het verleden gepresteerd hadden.

Droom

Voormalige supporters van onder anderen Piet van Katwijk, Theo de Rooij, Jacques Hanegraaf en Aad van den Hoek zien naast hun eigen pedaalslagen een droom verwezenlijkt. Ze fietsen eenmaal naast hun vroegere helden. Oud Rabobank-manager De Rooij had naar de trip uitgekeken. "Dit zijn enorme liefhebbers van de vroegere ploeg en dan besef je toch weer wat het toen heeft losgemaakt. Soms heb je daar de buitenwereld voor nodig. Het contact is een tijdje terug via sociale media ontstaan en toen is het idee geboren voor een gezamenlijke trip. Ik heb maar een jaar (het laatste, red.) voor dit team gereden, maar merk nog altijd dat de ploeg wereldwijd een enorme aantrekkingskracht had." De Rooij maakte als coureur vanaf de juniorentijd veel mee met Oosterbosch en duikt zaterdag dan ook direct het museum in, bovenin het café. "We zijn in hetzelfde jaar geboren en ik heb vroeger regelmatig bij de familie van Bert in Eindhoven geslapen." Hij begroet onder meer zijn vader Frans Oosterbosch, zus Gea en oom Geert, die het museum onderhoudt. Een zoon van Geert, oud-coureur Erwin Oosterbosch, onderhield de afgelopen maanden het contact met de Britse Raleigh-fans. "Een bijzonder en meer dan terecht eerbetoon voor Bert", vond De Rooij nadat hij de imposante verzameling leiderstruien en persoonlijke herinneringen had bekeken. Samen bekijken de fans en oud-wielrenners nog of hun tocht jaarlijks gehouden kan worden.