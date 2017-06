Titelverdediger Groenewegen topfavoriet voor NK

Groenewegen was dit jaar al vijf keer de snelste, met onder meer twee ritzeges in de Ster ZLM Toer. Hofland moet bij Lotto-Soudal toch vooral in dienst rijden van de Duitser André Greipel, maar liet zich in de Ster ZLM zien met twee derde plaatsen. In tegenstelling tot de afgelopen jaren is vrijwel de complete nationale wielertop aanwezig op de titelstrijd, waarin ruim 232 kilometer moet worden afgelegd. De start is om 11.30 uur, de finish zal zo'n vijf uur later zijn.