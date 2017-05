Toch geen functie Ullrich bij Rund um Köln

Groenewegen spurt naar zege in Noorwegen

18 mei Dylan Groenewegen heeft vandaag zijn tweede overwinning van dit seizoen binnengehaald. De sprinter van LottoNL-Jumbo schreef de tweede etappe in de Ronde van Noorwegen op zijn naam. De Nederlands kampioen was na 194 kilometer de sterkste in de massasprint in het natte Brumunddal.