Tom Dumoulin verlengt contract tot 2022 bij Sunweb

Door Pim Bijl en Thomas Sijtsma

De 26-jarige Dumoulin is uitgegroeid tot de belangrijkste renner in de ploeg van manager Iwan Spekenbrink. Sunweb, voorheen Giant-Alpecin, ontwikkelde zich de afgelopen jaren van sprintersploeg tot een team dat zich richt op de klassementen.

De ploeg denkt met het langdurig vastleggen van Dumoulin een sterk fundament voor de komende jaren te hebben. Voor Dumoulin, al zes jaar in dienst bij Sunweb en de voorlopers, is de contractverlenging bijna vanzelfsprekend. ,,Ik voel me goed bij het team. Tot nu toe hebben we elk jaar enorme progressie gemaakt. Ik ben overtuigd dat we deze lijn door kunnen trekken.''

Iwan Spekenbrink, de Nederlandse directeur van de ploeg met een Duitse licentie, is tevreden dat Dumoulin nog lang bij Team Sunweb wil blijven. ,,Hij is één van onze belangrijkste wielrenners en gelooft ook in onze plannen. We hebben samen al veel successen gevierd. Er kunnen er nu nog veel volgen.''

In Italië zorgde Dumoulin voor het grootste succes van de ploeg door als eindwinnaar in Milaan gehuldigd te worden. In 2015 werd hij al eens 6de in de Ronde van Spanje. De andere klassementsrenner van de ploeg, Warren Barguil, heeft als beste eindklassering de achtste plaats in de Vuelta staan.