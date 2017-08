Tom Leezer langer bij LottoNL-Jumbo

Bill Huck nieuwe coach baanwielrenners

14:32 Bill Huck is de nieuwe bondscoach van de baansprinters. De Duitser, wereldkampioen sprint in 1989 en 1990, volgt René Wolff op. Huck neemt afscheid van de Amerikaanse bond, waar hij nu bondscoach van de nationale sprintselectie is. Hij gaat op 15 september in Nederland aan de slag.