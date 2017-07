Tossato debuteert als ploegleider van Sky in Polen

Tossato was twintig jaar beroepsrenner en reed onder meer voor Fassa Bortolo, Quick-Step en Tinkoff. Hij startte liefst 34 keer in een grote ronde en boekte zowel in de Tour (2006) als de Giro (2001) een ritzege. ,,Ik had gehoopt nog een jaar verder te kunnen fietsen, maar het werd al snel duidelijk dat het tijd was om te stoppen en nieuwe dingen te proberen", zei Tossato, die tijdens de Giro van dit jaar enkele gesprekken voerde met Sky-teambaas Dave Brailsford. ,,Als renner heb ik vaak tegen Sky gestreden. Het is een indrukwekkende ploeg die altijd het hoogste nastreeft.''