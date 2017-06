Twan van den Brand pakt in Goirle nationale titel streetrace

Volledig scherm Het podium van het NK streetrace in Goirle: v.l.n.r: Jeroen Boelen (3de), Twan van den Brand en Patrick van Leeuwen. © Ad Pertijs

GOIRLE – Twan van den Brand reed zondagmiddag in de drukbevolkte straten van Goirle naar de nationale titel streetrace. ,,Voor mij is dit de ideale combinatie van mountainbiken, veldrijden en het rijden op de weg”, zei de 29-jarige Destil-Piels-rijder uit Volkel nadat hij zich afgetekend verschil in het rood-wit-blauw had gereden.

Patrick van Leeuwen uit Hilvarenbeek was de enige die Van den Brand in de beginfase nog enigszins kon volgen. ,,Hij was gewoon niet te houden”, zei Van Leeuwen die blij was met het zilver, over de beslissende tempoversnelling van Van den Brand half koers. Jeroen Boelen uit Drunen maakte het Brabantse feestje compleet op het NK, dat voor de derde keer werd gehouden.

Streetrace is de wegvariant van het mountainbiken. Volgens organisator Erwin Rings is het veel spectaculairder voor het publiek dan een normale MTB-wedstrijd. De duizenden toeschouwers in de dorpskern van Goirle bewijzen dat volgens hem.

In het parcours waren ondermeer een kombocht, een zandbak, een wasbord en enkele ‘boomstammen’ opgenomen. ,,Die kombocht is voor mij het meest kicken”, zegt Van den Brand. ,,Het is de uitdaging om er zo hard mogelijk in te gaan.” Van Leeuwen heeft meer een voorkeur voor de snelheidsremmende zandbak. ,,Daarvan hadden er van mij wel vier in mogen liggen vandaag.”