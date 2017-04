Valverde onverslaanbaar op Muur van Hoei

Waalse PijlDe Spanjaard Alejandro Valverde is voor de vierde keer op rij heer en meester op de Muur van Hoei, de slotklim van de Waalse Pijl. Het is zijn vijfde overwinning in de Ardennenklassieker.

Door: Thomas Sijtsma



De wedstrijd stond de hele 204 kilometer in het teken van Valverde. Camera's zochten zijn bewegingen, concurrenten zochten zijn wiel en supporters aan de kant zochten oogcontact. Ondanks het voorspelbare karakter van de Waalse Pijl werd de 36-jarige Spanjaard wederom in een zetel naar de voet van de Muur gebracht.



Dat was niet alleen te danken aan zijn teamgenoten van Movistar. Carlos Betancur en Daniel Moreno werkten hard, maar ook de renners van Team Sky en Orica-Scott zorgden voor controle in de race.



Alleen Allessandro De Marchi (BMC) en Bob Jungels (Quick Step) probeerden de wedstrijd net als de andere voorjaarsklassiekers relatief vroeg open te breken. Het duo kwam op 25 kilometer voor het einde samen. 13 kilometer later ging Luxemburgs kampioen Jungels solo verder nadat De Marchi hem op een stuk vals plat niet kon volgen.



Met een krappe halve minuut begon Jungels aan de Muur van Hoei, maar na korte krachtsinspanningen van de helpers van Albasini (Orica) werd hij snel bij de kladden gepakt.



Daarna was het wachten op de excellente versnelling van Valverde. Iedereen wist dat hij ging komen, en hij kwam. Met niet 3, 4 of 5, maar met 10 fietslengtes voorsprong bleek zijn acceleratie bergop voor geen concurrent haalbaar.



Daniel Martin (Quick Step) en Dylan Teuns (BMC) staan naast Valverde op het podium. De Nederlanders Robert Gesink, Tom-Jelte Slagter en Maurits Lammertink eindigden buiten de top-10.