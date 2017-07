Van Avermaet blijft onbedreigde leider in WorldTour

Verhoeven: Dylan heeft ons geduld op de proef gesteld

21:05 Het duurde even. Maar vandaag, op de slotdag van de Tour de France, was het toch prijs voor Dylan Groenewegen. ,,Het was de achtste sprintkans, Dylan heeft ons geduld op de proef gesteld. Maar de manier waarop hij het nu afmaakt, op de Champs-Élysées ook nog, mooier kun je niet winnen'', vond Nico Verhoeven, zijn ploegleider bij LottoNL-Jumbo.