Van Avermaet toch aan de start van Luik-Bastenaken-Luik

Van Avermaet won eerder deze maand Parijs-Roubaix en pakte ook de zege in de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. Zondag kon hij in de Amstel Gold Race niet meestrijden om de winst en eindigde als twaalfde. ,,Maar herstellen van Parijs-Roubaix of de Amstel Gold Race is een heel ander verhaal. Ik voel mij goed nu. Ik zal zondag geen favoriet zijn, maar we zullen zien hoever ik kan komen. Het is ook fijn om mijn voorjaar in eigen land af te sluiten.''