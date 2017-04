Van der Breggen wint ook Waalse Pijl

Voorbeschouwing Wachten op de loeisteile Muur van Hoei

7:37 Op papier duurt de Waalse Pijl 200,5 kilometer. In theorie ook. Maar de winst wordt toch echt pas verdeeld in de laatste 1,5 kilometer. Alles vóór de allesbeslissende Muur van Hoei is slechts voorspel.