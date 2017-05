Van der Poel wint tweede rit Ronde van België

Mathieu van der Poel heeft de tweede etappe van de Baloise Ronde van België op zijn naam geschreven. De renner van Beobank-Corendon was vandaag de snelste in een sprint van een groep van twaalf in de rit over 199 kilometer van Knokke-Heist naar Moorslede over 199 kilometer.

De Nederlandse veldrijder klopte Philippe Gilbert en collega-veldrijder Wout van Aert.

De groep van dertien renners koos de aanval op zo'n 25 kilometer voor de streep, maar zag in de slotkilometer het peloton heel ver terugkomen. De grote groep met leider Bryan Coquard finishte echter op ongeveer 20 seconden. Gilbert neemt, mede door drie bonificatieseconden, de leiderstrui over. Hij heeft zes seconden voorsprong op Wout van Aert en acht op Olivier Naesen.

Van der Poel had al aangekondigd dat hij slechts twee etappes zou rijden. De 22-jarige veldrijder stapt uit de wedstrijd om een wereldbekerwedstrijd mountainbike te rijden in het Duitse Albstadt. ,,De kans om op de eerste rij te starten in een wereldbekerwedstrijd krijg ik misschien maar één keer in mijn leven'', zei hij tegen Sporza.

In Moorslede verraste Van der Poel zichzelf. ,,Ik had mijn zinnen wel op deze rit gezet. Ik ben enorm blij dat het gelukt is", zei een gelukkige Van der Poel. ,,Dat ik Gilbert in de sprint kan kloppen, is een beetje onverwacht. Daar verbaas ik mezelf toch mee."