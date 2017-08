Van Dijk verliest leiderstrui in Noorwegen

Betrapte Samuel Sánchez ontkent: Waarom zou ik dit doen?

17 augustus Samuel Sánchez (39) is betrapt op het gebruik van doping. Tijdens een controle buiten competitie werden in het bloed van de Spanjaard sporen van het groeihormoon GHRP-2 gevonden. De veteraan zou dit weekend normaal starten in de Ronde van Spanje, maar is voorlopig geschorst.