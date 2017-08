Baanwielrenster en voormalig schaatsster Laurine van Riessen (30) is uitgenodigd voor de prestigieuze keirincompetitie in Japan. De winnares van olympisch brons op de schaats is de eerste Nederlandse vrouw die hieraan mag deelnemen. Vandaag vliegt Van Riessen naar Tokio, zij zal tot 15 oktober in Japan verblijven en daar in diverse steden wedstrijden rijden.

Door Lisette van der Geest

De uitnodiging uit Japan is erg gewild in het baanwielrencircuit. Naast Van Riessen zijn er slechts drie andere renners uit de internationale top die in actie komen: Natasha Hansen, Stephanie Morton en Anastasiia Voinova . Van Riessen: ,,Mooi dat ik de kans krijg om daar te rijden. Wat ik kan verwachten weet ik nog niet precies, maar ik ben heel benieuwd hoe het allemaal is, vooral naar hoe de races gaan.”

De regels in de Japanse competitie zijn anders dan de internationale competitie die bijvoorbeeld op de Olympische Spelen aan bod komt. In Japan, waar de keirindiscipline ooit begon, mag worden gegokt op de wedstrijden. Ook is de baan vaak groter. Daarnaast is contact met de buitenwereld vlak voor wedstrijddagen verboden voor deelnemers, dit om matchfixing te voorkomen.