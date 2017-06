Van Vleuten: Dit is fantastisch, winnen went nooit

Annemiek van Vleuten glom vanmiddag van oor tot oor toen ze de hoogste trede van het podium beklom in ’s-Heerenberg. De renster uit Wageningen prolongeerde in Montferland haar Nederlandse titel tijdrijden.

,,Dit is fantastisch, winnen went nooit’’, genoot Van Vleuten na haar gewonnen tijdrit. De Wageningse legde voor de derde keer in haar carrière beslag op de Nederlandse tijdrittitel. ,,Het was zwaar en ik moest diep gaan, maar de beloning is fantastisch.’’

Van Vleuten was bij de finish enigszins verbaasd dat ze had gewonnen. ,,Ik had tijdens de tijdrit niet in de gaten dat ik voor lag op Ellen van Dijk (nummer twee, red.). Voor mijn gevoel reed ik vorig jaar harder, had ik meer power. Ik dacht eigenlijk dat ze me aan het voorliegen waren toen ze zeiden dat ik gewonnen had, maar het was echt waar.’’

Van Vleuten wees na haar winnende race op het sterke deelnemersveld. ,,Je moet in Nederland heel goed zijn, wil je kampioene worden met concurrentie van Ellen van Dijk en Anna van der Breggen. En dat was ik, al kan ik volgens mij nog wel iets verbeteren richting de Giro voor vrouwen. Vorig jaar was ik misschien nog wel wat sterker, als ik naar de getrapte wattages kijk. Maar deze titel zegt me zeker net zo veel. Vorig jaar ontbraken Ellen en Anna aan het vertrek.''

Van Vleuten hoopt dat ze nu ook aan het WK in Noorwegen mag deelnemen. ,,Het is zeker mooi om hier op de hoogste trede te staan met hen op het podium naast me. Maar het is ook richting de bondscoach een signaal. Ik wil graag een startplaats voor het WK verdienen. Ik denk namelijk dat het parcours in Bergen mij super ligt, nog meer dan hier.”

Volledig scherm Annemiek van Vleuten op het podium geflankeerd door Ellen van Dijk (links) en Anna van der Breggen. © DG Van Dijk baalde dat ze uiteindelijk slechts drie seconden tekort kwam. ,,Zeker omdat mijn band leeg liep richting het einde. Ik weet natuurlijk niet zeker of ik anders gewonnen had. Annemiek was heel sterk, maar geholpen heeft het zeker niet.”