Van Vleuten is ook in tweede etappe iedereen de baas en wint La Course

Plannetje van Deignan en Guarnier

,,Het was zwaar, maar ik heb er toch een soort van kunnen genieten'', vertelde de winnares na haar indrukwekkende zege. Een klein jaar geleden was ze in Rio nog de pechvogel met een val in de olympische wegrace waarin ze op weg was naar goud. ,,Finishen op de Izoard was heel bijzonder, maar hier aankomen is ook speciaal'', vertelde ze in het imposante voetbalstadion.



Deignan had bewust op de 43 seconden later gestarte Guarnier gewacht, ze zijn ploeggenoten bij Boels-Dolmans. Samen hoopten ze, met steun ook van Longo Borghini, Van Vleuten te kunnen inhalen. Maar de Wageningse, die in Rio ontdekte dat ze goed kan klimmen, is ook Nederlands kampioene tijdrijden. ,,Het plan was zo hard mogelijk die heuvel onderweg oprijden en dan niet meer stilvallen tot de finish. Ik had geen info over de andere rensters, maar zag dat ze met z'n drieën samen reden. Dat maakte me nog wel wat nerveus.''