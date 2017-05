Van Vleuten komt 13 seconden te kort in Baskenland

LIVE: Devenyns hangt op tiental tellen voor peloton

14:31 Met Tom Dumoulin stevig in het roze zet het peloton in de Giro vandaag koers naar Bergamo voor een rit over 199 kilometer. De vijfteinde etappe begint in Valdengo en gaat over glooiende wegen naar een slot met drie beklimmingen, een kopie van de Ronde van Lombardije. Volg hier alles in ons liveblog!