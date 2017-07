Van Vleuten na La Course: 'Een langere rittenkoers hier staat nog op mijn wensenlijst'

Het wedstrijdje 'wie pakt Annemiek van Vleuten' werd gewonnen door Annemiek van Vleuten. Als leidster in La Course was ze als eerste gestart, maar geen van de vrouwen die haar achtervolgde in de tijdrit door Marseille zag haar nog terug.

Door Pim Bijl

In de laatste bochten richting het Stade de Vélodrome lachte ze haar tanden al bloot. Zwaaiend naar het publiek in het stadion van voetbalclub Olympique Marseille vierde ze haar overwinning in de vierde editie van La Course. ,,Ik ben blij met mijn overwinning. De beste manier om de ASO te overtuigen een langere rittenkoers te organiseren, is door zelf voor een mooie wedstrijd te zorgen”, zei de 34-jarige renster van Orica later.

Na haar fraaie overwinning donderdag bovenop de Izoard moest Van Vleuten haar voorsprong verdedigen in een experimentele tijdrit. Gestart werd er op basis van de verschillen in het klassement. Lizzie Deignan, haar naaste belager op 43 seconden, wachtte na haar start in het Stade de Vélodrome op ploeggenoot Megan Guarnier. Kop op over kop probeerden ze dichterbij te komen, maar ondanks het overtal, bleek het verschil met Van Vleuten veel te groot. Het experiment leverde in Marseille daarom nauwelijks iets op, van spanning was geen sprake. Op liefst 1 minuut 50 seconden eindigde Lizzie Deignan, Elisa Longo Borghini werd derde. ,,Ik weet niet hoe het eruit zag, want ik reed op kop. Ik hoop dat het leuk was om naar te kijken, maar ik vind het in elk geval goed dat er nieuwe concepten worden uitgeprobeerd.”