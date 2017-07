Verhoeven: Dylan heeft ons geduld op de proef gesteld

,,Je zag dat Dylan er steeds dichterbij kwam'', vertelde Verhoeven. ,,In de laatste twee sprints tegen Marcel Kittel voelde je dat hij kon winnen. Er bleef één kans over. Hij liet vandaag zien dat hij de sterkste was.'' Er was een gelukskreet uit zijn mond ontsnapt. ,,Ja, natuurlijk. We pakken met Roglic een van de mooiste bergritten en met Dylan de koningssprint op de Champs-Élysées. Dit is een droomaankomst voor een sprinter. Ons doel was een rit winnen, we pakken er twee. En dan hebben we nog pech gehad met Robert Gesink, die uitvalt terwijl hij in goeden doen was. We mogen trots zijn op de ploeg.''



Verhoeven ziet een grote toekomst voor de 24-jarige Groenewegen. ,,Hij hoorde voordat de Tour begon al bij de beste vijf, zes sprinters. Dat heeft hij in elke sprint bewezen. Alleen kwam hij in het begin steeds van te ver. Hij heeft meer zelfvertrouwen gekregen in de Tour en de eerste kans die hij krijgt pakt hij gewoon. Dylan kan nog tien jaar meedraaien in de top. En hij gaat nog veel meer kansen krijgen.''