Verzilvert Mollema topvorm in het Baskenland?

De leegte die na de Tour is achtergebleven in het leven van de trouwe wielerfans wordt morgen voor even opgevuld met de Clasicá San Sebastián. Vorig jaar wist Bauke Mollema na een solo van zeven kilometer zijn medevluchters voor te blijven.

Door Victor-Jan Vanparijs

In de voorbije Tour won 'Bau' op gelijkwaardige wijze een etappe, al had hij toen met zijn gekende stijl een solo van 30 kilometer in de benen. De tegenstand zal hem dit jaar zeker in de gaten houden, de Groninger is immers taaier dan taai als hij een goede dag heeft. Andere sterke Nederlanders aan de start zijn Maurits Lammertink (Katoesja) en Tom Dumoulin (Sunweb). Voor Wouter Wippert (Cannondale), 'good old' Bram Tankink, Timo Roosen, Steven Lammertink (alledrie Lotto-Jumbo), Laurens ten Dam en Lennart Hofstede (beide Sunweb) lijkt een rol als knecht weggelegd.

Favorieten

Als titelverdediger Mollema zijn huzarenstukje van vorig jaar wil herhalen moet hij afrekenen met enkele sterke mannen. Er verschijnen maar liefst 4 ex-winnaars aan de start. Luis Léon Sanchez won de klassieker zelfs twee keer, in 2010 en 2012. Philippe Gilbert (2011) en Tony Gallopin (2013) zijn ook van de partij.

Volledig scherm Michal Kwiatkowski met Chris Froome en Mikel Landa in zijn wiel. © AP Gilbert reed een mindere Tour en kwam er niet aan te pas voor etappezeges. Uiteindelijk moest hij ziek uit de wedstrijd stappen. Ook zijn landgenoot Greg Van Avermaet hoopte op een ritzege maar greep een paar keer net naast de overwinning. Normaliter is de finale een tikkeltje te zwaar voor de Olympische kampioen, al reed hij twee jaar geleden wel in winnende positie tot een botsing met een motor roet in het eten gooide.



Dé man in vorm is misschien wel Michal Kwiatkowski. De Pool van Team Sky verzette in de Tour bergen werk voor zijn kopman Chris Froome door zowel bergop, bergaf als op het vlakke eindeloos op kop te sleuren. In de slottijdrit kwam hij slechts een seconde te kort voor ritwinst. Het laat zien uit welk hout de sterke Pool gesneden is. De laureaat van Milaan-Sanremo mag deze keer wel zijn eigen kans gaan. Zijn ploeg heeft met kind van de streek Mikel Landa bovendien een te duchten outsider in de rangen.

Volledig scherm Warren Barguil © Photo News Warren Barguil verkeert ook in bloedvorm. De Fransman behaalde in de Tour twee ritoverwinningen, de bolletjestrui én ging naar huis met de prijs voor de superstrijdlust. Benieuwd of de Breton de lijn kan doortrekken in het Baskenland.

Naast Barguil en Gallopin hebben de Fransen met Alexis Vuillermoz nog een ijzer in het vuur. De kwieke klimmer reed de Tour in dienst van Romain Bardet maar eindigde alsnog op een dertiende plaats in het eindklassement. Bovendien kan hij rekenen op een sterke ploeg met onder meer Jan Bakelants als ideale bliksemafleider.

Verder is het uitkijken naar Simon Yates, die vorig jaar zevende werd en dit jaar de beste jongere was in de Tour. Bovendien won zijn tweelingbroer Adam de klassieker al eens in 2015. Een tweeling op de erelijst zou uniek zijn.

Volledig scherm Rigoberto Urán © Photo News Rigoberto Urán verbaasde vriend en vijand met een tweede plaats in de Tour. De Colombiaan viel daarnaast ook op door zijn defensieve manier van koersen en viel niet één keer zelf aan. Krijgen we morgen een andere Urán te zien?

Parcours