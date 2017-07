Verzilvert Mollema zijn topvorm in het Baskenland?

Warren Barguil verkeert ook in bloedvorm. De Fransman behaalde in de Tour twee ritoverwinningen, de bolletjestrui én ging naar huis met de prijs voor de superstrijdlust. Benieuwd of de Breton de lijn kan doortrekken in het Baskenland.



Naast Barguil en Gallopin hebben de Fransen met Alexis Vuillermoz nog een ijzer in het vuur. De kwieke klimmer reed de Tour in dienst van Romain Bardet maar eindigde alsnog op een dertiende plaats in het eindklassement. Bovendien kan hij rekenen op een sterke ploeg met onder meer Jan Bakelants als ideale bliksemafleider.



Verder is het uitkijken naar Simon Yates, die vorig jaar zevende werd en dit jaar de beste jongere was in de Tour. Bovendien won zijn tweelingbroer Adam de klassieker al eens in 2015. Een tweeling op de erelijst zou uniek zijn.