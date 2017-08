Viertal verlengt contract bij BMC

Terpstra raakt tijdens de Vuelta in vorm voor WK

29 augustus Niki Terpstra voelt zich in vorm komen voor de WK in het Noorse Bergen. Hij maakte in de tiende etappe van de Ronde van Spanje deel uit van een kopgroep met zeventien andere renners maar kwam tekort op de slotklim. Eenmaal aan de finish hoorde hij dat zijn Italiaanse ploeggenoot Matteo Trentin bij Quick-Step zijn tweede etappezege in deze Vuelta had geboekt.