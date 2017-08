Visbeek na vertrek Barguil: ‘Sunweb zit in luxesituatie’

Met een vertrek van de 25-jarige Fransman na dit seizoen werd al tijdens de Tour enigszins rekening gehouden. Vandaag kwam het hoge woord eruit. Barguil wordt kopman in eigen land bij het kleine Fortuneo. ,,Als je zo’n goede Tour hebt gereden als hij dan is het logisch dat je daarna verwacht meer kansen te krijgen”, zegt ploegleider Aike Visbeek. ,,Het is mooi dat wij hem die vrijheid kunnen geven. Wij zitten in de luxesituatie dat wij meerdere talenten hebben in het rondewerk.”



Binnen Sunweb had Barguil minder vrijheid genoten. Zeker als Tom Dumoulin volgend jaar alles op de Tour had gezet. Visbeek: ,,Dat had denk ik niet zozeer voor problemen gezorgd, want wij maken voor elke wedstrijd duidelijke afspraken. Maar met Tom Dumoulin, Wilco Kelderman, Sam Oomen, Søren Kragh Andersen en Lennard Kämna houden wij nu voldoende mannen over. Daardoor hebben wij sportief gezien de ruimte om zo’n goede renner als Barguil te laten gaan.”