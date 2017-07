Viviani sprint naar zege in 'waaieretappe' in Oostenrijk

Tevreden 'Cav' verwacht geen wonderen

12:50 De vierde plaats van Mark Cavendish in de eerste massaspurt van de Tour de France was beter dan verwacht. ,,Ik ben er tevreden mee, zeker als je bedenkt dat ik pas zes weken in training ben'', aldus de Britse renner, op wiens palmares dertig etappezeges in de Tour prijken.