Volledig parcours en alle etappes van de Vuelta a España

BinckBank Tour Küng wint tijdrit op spekglad parcours, Dumoulin doet goede zaken

8 augustus Stefan Küng heeft de tweede etappe van de BinckBank Tour gewonnen. De Zwitserse hardfietser van BMC dook in de stromende regen als enige onder de elf minuten (10,58) in de individuele tijdrit over 9 kilometer in Voorburg. Hij nam ook de leiderstrui over van Peter Sagan.