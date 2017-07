Vos ook in tweede etappe BeNe Ladies Tour tweede

Vos was vrijdag in de eerste etappe ook al tweede geworden achter een andere Britse, Alice Barnes.

De tweede etappe in de BeNe Ladies Tour bestaat uit twee delen. Het eerste deel was een rit over ruim 98 kilometer, met start en finish in de Belgische plaats Sint-Laureins. Daar wordt later op zaterdag ook nog een tijdrit over ruim 10 kilometer verreden.