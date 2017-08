Vos pakt eindzege in de Ronde van Noorwegen

Lampaert indrukwekkend naar winst na late solo

17:30 Yves Lampaert heeft de tweede etappe in de Vuelta gewonnen. De Belg trok in de laatste kilometer hard door, had ineens een klein gaatje en hield knap stand tot de streep in het Franse Gruissan. Quick Step-ploeggenoot Matteo Trentin werd tweede.