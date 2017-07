Vos wil bij rentree ritme opdoen: Denk dat ik nog wat tekort kom

Vos brak begin juni haar sleutelbeen bij een val in de Women's Tour in Groot-Brittannië en maakt in Vlissingen, waar de vierdaagse rittenkoers begint, haar rentree. ,,Het is afwachten. Ik heb in Italië op een vrij lage intensiteit getraind. Dus als ik straks maximale inspanningen moet leveren, verwacht ik nog wat tekort te komen.''

Vos wil ritme opdoen, met het oog op de rest van het seizoen, met interessante doelen. ,,Maar de meeste mensen kennen mij intussen wel: als er kansen op een succesje liggen, laat ik ze niet aan me voorbijgaan.'' Tot de wedstrijden waar Vos naar uitkijkt behoort La Course, de vrouwenkoers in de Tour, die dit jaar een nieuwe opzet kent met een korte rit in lijn (67 km) naar de top van de Izoard (20 juli) en voor de besten een achtervolgingskoers in Marseille twee dagen later. Vos: ,,In het begin merkte ik enige scepsis over de lengte van de bergetappe en de gewijzigde opzet. Maar ik ben er toch positief over. Het is een leuke, vernieuwende opzet voor zowel rensters als publiek.'' Vos won in 2014 zelf de eerste editie, toen nog op de Champs-Élysées.