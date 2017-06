Wielerbaas Cookson stelt zich herkiesbaar als voorzitter UCI

Cookson won in 2013 de strijd tegen Pat McQuaid om het voorzitterschap bij de UCI. Bij een rommelige verkiezing in Florence kreeg de Brit 24 stemmen, tegen achttien voor de Ierse oud-wielrenner die na acht jaar werd onttroond als wielerbaas.

,,We hebben een geweldige start gemaakt, daar ben ik trots op, maar er is nog veel meer wat we samen moeten doen'', schreef Cookson vandaag in een open brief. ,,Daarom stel ik me kandidaat voor een tweede termijn als UCI-voorzitter."