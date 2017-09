Wippert boekt tweede ritzege tijdens Ronde van Alberta

De sprinter van Cannondale-Drapac werd na elf ronden door Edmonton perfect afgezet door zijn ploeggenoten en maakte het vervolgens vakkundig af. Tom-Jelte Slagter, teamgenoot van Wippert, kwam als negende over de finish. De eindzege in Alberta ging naar de Amerikaan Evan Huffman. Slagter eindigde op 31 seconden als vierde in het klassement van de vierdaagse etappekoers in Canada.



De toekomst van Cannondale-Drapac is onzeker. Een sponsor voor volgend seizoen haakte onlangs af, waardoor er een gat in de begroting zit. Met hulp van donateurs hoopt manager Jonathan Vaughters zijn ploeg overeind te houden. ,,Deze overwinningen komen op het goede moment'', zei Wippert, die in Alberta tevens goede reclame maakte voor zichzelf.