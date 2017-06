Wout Poels nog altijd niet zeker van de Tour

Daarna zal Poels in de wedstrijd moeten aantonen dat hij op niveau is én definitief is verlost van zijn knieklachten. De 29-jarige klimmer reed op 19 februari dit jaar zijn laatste koers in de Ruta del Sol. Daarna moest hij door zijn blessure verstek laten gaan in Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en kon hij tot zijn grote teleurstelling ook zijn titel in Luik-Bastenaken-Luik niet verdedigen. Een Tourdeelname is nu nog allerminst zeker.

Volle bak

,,Als Wout op niveau is, is hij een vrij zekere factor'', zegt Sky-ploegleider Servais Knaven. Hij zat vorig jaar in de wagen toen Chris Froome - mede dankzij de voortreffelijke steun van Poels - naar zijn derde Tourwinst reed. ,,Maar ook voor ons is het afwachten. Hij heeft al heel lang niet meer gekoerst en is pas sinds een goede maand echt aan het trainen. We willen zien wat zijn niveau in een wedstrijd is en kijken hoe zijn knie het houdt. In een training beslis je zelf wanneer je hard gaat en wanneer je herstelt. In een wedstrijd kan het zo vijf uur volle bak gaan.''