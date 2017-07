Zubeldia krijgt startnummer 1 als afscheidscadeau

Zubeldia werd op zijn twintigste prof bij Euskaltel-Euskadi waarvoor hij elf jaar uitkwam. Daarna volgden periodes bij Astana en RadioShack, die laatste ploeg ging uiteindelijk over in Trek. "Ik heb twintig mooie jaren achter de rug. Ik kijk er nu naar uit om nieuwe dromen te vervullen", aldus Zubeldia tijdens de Tour de France waar hij zijn afscheid aankondigde. In zijn lange wielercarrière eindigde Zubeldia vijf keer in de top tien van de Tour. Zubeldia's beste prestatie in San Sebastian is een vierde plaats in 2010.