Andreias Calcan behoedt Willem II voor nederlaag; Eindhovense keeper loopt dubbele beenbreuk op

Met een paar aardige steekpassjes had Daniel Crowley de Tilburgse aanhang al in vervoering gebracht. Willem II slaagde er bij vlagen in om de eerste divisionist op eigen helft vast te pinnen. Maar in de afwerking zat het tegen. Gelegenheidsspits Karim Coulibaly besloot een snelle aanval in het zijnet. Crowley zag een inzet net geblokt.