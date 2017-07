Bartlomiej Urbanski tekent vierjarig contract bij Willem II

Urbanski, Pools jeugdinternational, liet zelf al doorschemeren snel een basisplaats te ambieren. ,,Daar ga ik alles voor doen", zegt de verdedigende middenvelder, die over creativiteit beschikt en ballen steeds vooruit probeert te spelen. De als talentvol omgeschreven Urbanski speelde voor Legia Warchau in de Youth Champions League.

Urbanski stapte in 2015 over naar de Poolse topclub. De in Grojec geboren voetballer is opgeleid bij Polonia Warschau. Drie jaar geleden was hij op proef bij Red Bull Leipzig. Dat had hem graag ingelijfd, maar Urbanski wilde eerst zijn studie afmaken.