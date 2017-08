Bekerduel Willem II op woensdag 20 september

NABESCHOUWING Willem II is slachtvee in de Kuip

27 augustus Een minuut of acht leek het weleens een leuke middag voor Willem II te kunnen worden in de Kuip zondagmiddag. De Tilburgers begonnen goed aan de uitwedstrijd tegen Feyenoord en kwamen in de openingsfase een paar keer gevaarlijk in de buurt van het doel van doelman Brad Jones.