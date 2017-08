Ben Rienstra schrok van start Willem II

Ben Rienstra had zich natuurlijk een heel andere debuutwedstrijd bij Willem II voorgesteld. "Of ik geschrokken ben? Ja, van die eerste tien minuten", stelde de middenvelder, die vorige week van AZ werd gehuurd.

Hij vond het moeilijk iets over zijn eigen prestatie te zeggen. "We hadden allerlei plannen, maar als je dan al zo snel twee tegentreffers binnenkrijgt en je systeem gaat veranderen, wordt het een compleet andere wedstrijd dan verwacht. Ik moet het nog even laten bezinken, voordat ik er iets zinnigs over kan zeggen wat mezelf betreft."

Afgezien van die eerste minuten vond Rienstra het zo slecht nog niet wat de Tricolores in de Galgenwaard lieten zien. "De rest van de wedstrijd waren we voetballend gelijkwaardig, naar mijn mening. Zeker in de tweede helft lagen er ook voor ons mogelijkheden om te scoren, alleen was de eindpass niet goed of werden er verkeerde keuzes gemaakt. Dat is jammer, maar daar kunnen we in verbeteren."

Wat ook beter moet volgens Rienstra is de opbouw. "We moeten minder snel voor de lange bal kiezen en van achteruit de jongens op het middenveld zoeken. Die moeten vaker in balbezit komen. De keren dat dat tegen Utrecht lukte, leverde dat een paar keer gevaar op. We moeten onderling praten over hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. En als we net als in de tweede helft de meeste duels winnen en we worden nog wat beter aan de bal, dan komt het goed. Daar ben ik van overtuigd."

Of dat aanstaande zondag op bezoek bij Feyenoord al het geval kan zijn, weet Rienstra natuurlijk niet. En of Willem II dan vanaf de start in het 5-3-2-systeem moet voetballen dat gisteren in FC Utrecht snel na de twee tegentreffers werd gehanteerd, daarover wil de 27-jarige Alkmaarder zo kort na zijn komst naar Tilburg geen uitspraak doen. "Dat is aan de trainer."