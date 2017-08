Biografie over oer-Willem II'er Peter Année

Naast stadionspeaker was hij onder meer redacteur, bestuurslid, jeugdspeler, keeperstrainer en commissielid. Het voorwoord is geschreven door Martin van Geel en verder komen ook onder anderen oud-speler Jan Boor, algemeen directeur Berry van Gool en oud-trainer Co Adriaanse aan het woord over Année.

Zelf vertelt Année tal van acdotes en verhalen, van een toevallige ontmoeting met de zoon van de trainer in 1942 tot aan het onthullen van het standbeeld van Jan van Roessel in 2017.

Het boek over Peter Année wordt uitgegeven door het Tilburgese Gianotten Printed Media. De voorverkoop via www.peterannee.nl is inmiddels gestart. In de voorverkoop kost het boek 12,50 euro in plaats van 14,95 euro.