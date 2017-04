Blessure Dries Wuytens valt mee

Van de Looi: Het gaat erom dat je er zelf in gelooft

7 april TILBURG - Twee aangeslagen ploegen treffen elkaar zondagmiddag in Eindhoven. Willem II kreeg door de nederlaag tegen ADO Den Haag een tik in zijn aspiraties op weg naar kwalificatie voor de play-offs om Europees voetbal. PSV moest een dag later een enorme dreun verwerken nu de landstitel door het gelijke spel tegen FC Twente uit beeld is.