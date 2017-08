Bruno Andrade naar Birkirkara

Willem II presenteert 'nog niet complete' selectie tijdens open dag

5 augustus TILBURG - De open dag van Willem II is er een op het lijf geschreven. Het is zoals vele seizoenen zijn gegaan: Het lijkt nat (een drama) te worden, maar het valt uiteindelijk reuze mee. Toen de zon was doorgekomen vierden enkele duizenden fans de opening van het seizoen.