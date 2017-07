Chirivella Willem II'er met dank aan de UEFA

Willem II beschikt straks met Daniel Crowley, Pedro Chirivella, Dylan Ryan en eventueel Ismail Azzaoui over vier spelers, die kortere of langere tijd door een topclub uit de Engelse Premier League zijn opgeleid. Dat je dergelijke voetballers tegenwoordig op allerlei niveaus aantreft is een gevolg van een UEFA-regel.

In 2007 voerde de Europese voetbalbond de ‘homegrown player rule’ in, bedoeld om spelers uit de eigen opleiding van een club te beschermen. Op het lijstje van 25 spelers, dat mag uitkomen in de Europese clubcompetities, is sindsdien ruimte voor maximaal 17 buitenlanders. Vier spelers dienen door een club zelf te zijn opgeleid, terwijl ook nog eens vier spelers door een club uit dezelfde competitie dienen te zijn opgeleid. Om als zelf opgeleide speler beschouwt te worden moet je minimaal drie jaar deel uitmaken van de jeugdopleiding van de betreffende club.

Averechts effect

De regel had een averechts effect. Kapitaalkrachtige Engelse clubs, die kans maken op deelname aan de Champions League of de Europa League, halen sindsdien de grootste talenten van het vasteland weg.

Om maar aan die homegrown player-regel te kunnen voldoen verzamelt een twaalftal topclubs in Engeland het gros van die toptalenten. Een beperkt aantal dringt door tot de A-selectie. Spelers die het niet halen zijn altijd nog geschikt voor de handel. Zo verdienen de Engelse clubs een deel van hun investeringen terug.

Met een aantal spelers liep het verkeerd af. Jordy Brouwer was niet eens de vaste spits in de A-jeugd van Ajax toen Liverpool hem in 2008 aantrok. Hij overleefde de schifting niet. Brouwer werd eerst een jaar verhuurd aan RKC, dat weinig plezier aan hem beleefde. Bij ADO Den Haag en Almere City bleek dat een carrière als profvoetballer er niet in zat.

Volledig scherm Dylan Ryan (l) tijdens het oefenduel van Willem II tegen Lierse SK. © Proshots

Aanvallende stijl

Willem II huurt met Pedro Chirivella een speler van een ander kaliber. Liverpool heeft de 20-jarige Spanjaard nog lang niet afgeschreven. Chirivella krijgt de kans om in de eredivisie minuten te maken. Nederland met zijn aanvallende speelstijl wordt door clubs uit de Premier League, zeker na wat Ajax vorig seizoen liet zien, steeds meer als een ideale leerschool beschouwt.

Willem II maakte al eens kennis met een talentvolle voetballer van een Engelse topclub. Kyle Scott van Chelsea kwam voor een proefstage, maar werd fysiek te licht bevonden. Hij maakte vervolgens een geweldig jaar door bij de beloften van de Londense club. Scott had niets met de regel van doen, want hij had naast de Amerikaanse ook de Engelse nationaliteit.

Really happy to sign for @official_willemii Can't wait to get started 🔴🔵 Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Jul 2017 om 10:23 PDT

Datzelfde geldt voor Daniel Crowley, die behalve Ier vooral Engelsman is. Het is des te opmerkelijk dat Arsenal hem liet vertrekken en dat hij nu gewoon contractspeler is bij Willem II. Dat komt vooral omdat Crowley de eredivisie zelf als de beste leerschool ziet. Australiër Dylan Ryan kwam van Liverpool naar Tilburg omdat hij bij Willem II sneller aan zou kunnen sluiten bij de A-selectie.

De verhuizing van Ismail Azzaoui op 16-jarige leeftijd van Anderlecht naar Tottenham Hotspur had weer wel alles met de homegrown player rule te maken. De Belg kwam tegen een opleidingsvergoeding en werd een jaar later voor een kleine miljoen euro aan VfL Wolfsburg verkocht. Na een zware knieblessure moet Azzaoui even pas op de plaats maken. Willem II moet hem weer op het pad zetten naar de top.