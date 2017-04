Croux en Thorsby zijn geschorst bij Heerenveen - Willem II

TILBURG - Willem II en sc Heerenveen moeten vrijdag in hun onderlinge duel in Friesland allebei een speler missen vanwege een schorsing.

Bij de ploeg van Jurgen Streppel ontbreekt middenvelder Morten Thorsby, die zijn vijfde gele kaart van het seizoen kreeg in de met 5-1 verloren uitwedstrijd tegen Ajax. Willem II moet het in Heerenveen doen zonder vleugelspeler Jordy Croux, die tegen Go Ahead Eagles (2-0 winst) goed was voor een assist, maar ook zijn vijfde gele kaart incasseerde.

Play-offs

Willem II en sc Heerenveen zijn allebei nog in de race voor een plek in de play-offs om Europees voetbal. De Friezen staan op de achtste plaats met 40 punten, Willem II staat elfde met 36 punten. Plek negen is aan het eind van de rit nog goed voor een play-offticket.