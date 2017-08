'De echte hardheid ontbreekt nog bij Willem II'

Maar waar Lamprou emotioneel reageerde op wat een Grieks drama werd genoemd, bleef de Duitser uit Karlsruhe haast onderkoeld. Hij zegt dat de tegengoal geen invloed heeft gehad op zijn verdere prestaties tijdens die wedstrijd. Tegen het behoudende Excelsior was er toch nauwelijks kans om zich te echt onderscheiden.

Wellenreuther manifesteert zich tijdens het gesprek als een typische Duitse prof. Afgemeten geeft hij zijn antwoorden, met zo min mogelijk toelichting of illustratie. Dat is wel een enorm verschil met zijn voorganger Lamprou, die op alle mogelijke manieren probeerde zijn gevoelens uit te drukken en de verbeelding te prikkelen.

Maar de nieuwe doelman van Willem II komt uit een omgeving waar elk woord gewikt en gewogen wordt. Een verkeerde verbale uithaal in het klimaat van Schalke 04 en Bild stond weer vol. Hoe er in Duitsland gereageerd was op de Eigentor? ,,Geen idee, ik heb me er niet in verdiept. Mijn vader zat in het stadion. Die heeft zelf gezien hoe ongelukkig die bal via de paal tegen mijn lichaam kwam."

Met keeperstrainer Harald Wapenaar nam hij de situatie deze week nog eens door. ,,Hij zette bij die vrije trap voor Excelsior de verdediging goed neer", zegt Wapenaar. ,,Je kunt hem niet verwijten dat verdedigers duels verliezen. Verder was het voor hem een verdomd moeilijke wedstrijd om mee te beginnen. Je krijgt zo weinig te doen. De komende wedstrijden tegen FC Utrecht en Feyenoord kan hij zich pas echt laten gelden."

Wellenreuther ervaart de gesprekken met zijn keeperstrainer en het terugkijken van de videobeelden als prettig. Hij voegt er meteen aan toe dat er verschillen van inzicht zijn. De manier waarop Manuel Neuer tot ver buiten het strafschopgebied zijn eigen helft bespeelt vindt hij prachtig. Hij kan ook genieten van de reflexen van Marc-André ter Stegen, de Duitse doelman van Barcelona.

,,Neuer is natuurlijk een voorbeeld. Maar de laatste jaren is er ook een andere stijl van keepen in Duitsland geïntroduceerd en daar komen ook heel goede keepers uit voort", zegt Wellenreuther. ,,Wapenaar heeft graag dat ik als het even kan met mijn handen de bal aanval en niet wacht op de inzet om die met het lichaam te blokkeren. Daar sta ik open voor. Ik haal die dingen uit zijn trainingen waar ik me mee kan verbeteren. De klik is dat we er allebei keihard aan werken om van mij een nog betere keeper te maken."

Behoudens de nederlaag is de eerste week in de eredivisie Wellenreuther goed bevallen. ,,Het valt me op dat er veel snelle spelers op de velden rondlopen, dat heel weinig de lange bal wordt gehanteerd en dat ze in Nederland het balbezit koesteren. Dat waren ook de belangrijkste kwaliteiten van Willem II."

Toch miste de doelman een paar componenten in het Tilburgse spel waar hij bij Schalke 04 en Real Mallorca aan gewend was. ,,Het was niet robuust en agressief genoeg. Dat was het manco tegen Excelsior", aldus Wellenreuther. Al is hij zelf pas 21, als een van de oorzaken ziet hij de jeugdigheid van de selectie. ,,Jonge spelers hebben nog niet zoveel kracht en moeten nog de juiste hardheid ontwikkelen. Pas vanaf een jaar of 25 kun je individueel echt stabiel presteren."

Wellenreuther is heel volwassen voor zijn leeftijd. Hij heeft al jaren geleden de ouderlijke woning verlaten, waar zijn vader als president van Karlsruher SC moeilijke momenten beleeft. Gedegradeerd naar de derde liga krabbelt de club wat op na een moeizame competitiestart.

Dat gebeurt buiten het gezichtsveld van de keeper van Willem II. Die heeft zijn ritme in Tilburg gevonden. Samen met zijn vriendin woont hij in een appartement in de stad, die hij als 'rustig' betiteld. Naast de trainingen en de taallessen Nederlands en Engels vult hij de dagen met eten en koffie drinken met teamgenoten of een enkel uitstapje naar Düsseldorf. Met Kostas Tsimikas heeft hij een goede klik.