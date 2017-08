De Kuip is martelkamer voor Chirivella en Crowley

De gedachten van de Spaanse en Engelse spelers van Willem II gingen gistermiddag na twintig minuten voetbal tegen Feyenoord ongetwijfeld terug naar de wedstrijd die zij nog geen vijf maanden geleden op dezelfde locatie speelden. In het shirt van Go Ahead Eagles destijds, en ook toen liep het niet goed af. Met een beschamende 8-0 nederlaag verliet de ploeg van Robert Maaskant op 5 april de Kuip. Gisteren leek het opnieuw die kant op te te gaan, nadat Feyenoord z’n eerste drie kansen in doelpunten had omgezet: 3-0 en nog 70 minuten te gaan…

Liverpool-huurling Chirivella vond het echter niet te vergelijken. ,,Nu waren wij de eerste tien minuten beter dan Feyenoord. We hadden kunnen en moeten scoren. En dan krijg je – ik weet niet of ik het zo mag zeggen – een shitgoal tegen uit een corner. Dan help je Feyenoord in het zadel. Als wij een hecht team willen zijn, moeten we geen doelpunten uit corners meer tegen krijgen.” Hij stak de hand ook in eigen boezem. Aan de 3-0 van Jens Toornstra ging onnodig balverlies van Chirivella vooraf. ,,Ook dat mag niet.”

Quote We hadden kunnen en moeten scoren. Pedro Chirivella

Dat hij in alle drie de competitieduels een gele kaart kreeg, doet de Spanjaard af als toeval. ,,Die tegen Excelsior was wel terecht, maar die tegen FC Utrecht niet. En nu… Ze hadden mij verteld dat scheidsrechter Nijhuis een stoere vent was, bij wie wel wat mag. En dan geeft hij mij in de eerste minuut geel…”

Waar Chirivella het prima vindt dat de volgende competitiewedstrijd pas over twee weken plaatsvindt (‘dan hebben we tijd om te werken aan verbetering’), vindt Crowley het jammer dat er komend weekeinde geen eredivisieduels zijn. ,,Ik heb een enorme hekel aan verliezen en daar blijf ik nu al die tijd mee in mijn lijf lopen.”

Of het met Willem II dit seizoen beter afloopt dan met Go Ahead, dat vorig seizoen degradeerde? Het blijft ongewis bij Chirivella. ,,ADO thuis moeten we winnen. Niet alleen voor de punten, ook voor het zelfvertrouwen.”