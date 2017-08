'De man met de laptop' is weer terug bij Willem II

De nieuwe conditietrainer van Willem II komt uit België. Dat is best opmerkelijk, want dat land is nog volop bezig om een inhaalslag te maken.

Sinds een paar weken zit hij er weer, de man met de laptop op de bank bij de trainingen van Willem II. In de figuur van Werner Martens stelde de Tilburgse club vlak voor de start van de competitie een opvolger voor de naar FC Utrecht vertrokken Sven Verstappen aan.

De komst van een conditietrainer was een van de stappen die Willem II vorig seizoen zette op weg naar verdere professionalisering. Samen met de technische en medische staf kijkt hij naar de belastbaarheid van de spelers. Dat leidt er vooral in het begin van een trainingsweek toe dat spelers een eigen programma afwerken. Niet iedereen staat de dag na een duel weer op het veld. Een deel gaat naar het krachthonk, de sportschool of het zwembad.

Martens bewandelde een wat ongebruikelijke weg. De Belg besefte bij Leopoldsburg dat hij het niet tot profvoetballer zou schoppen. Bij Lommel SK begon hij als jeugdtrainer. Vanaf 2010 legde hij zich toe op het waken over de fysieke gesteldheid van een selectie. Stijn Vreven, de huidige trainer van NAC Breda, haalde hem in Lommel bij de eerste selectie en nam hem daarmee mee naar Waasland-Beveren. Martens werkte ook een paar maanden met de Waalwijkse trainer Darije Kalezic bij Al-Taawon in Saudi-Arabië. Het laatste halfjaar was hij docent aan de Belgische trainersschool.

Mentor

"België is op gebied van de fysiektrainer een inhaalslag aan het maken", zegt Martens. "Tot een paar jaar geleden was er nauwelijks aandacht voor. Door de successen van de nationale ploeg is het in een stroomversnelling gekomen. Er zijn meer gediplomeerde fysiektrainers. Vroeger concurreerden clubs met elkaar, maar nu proberen ze elkaar op dit vlak ook verder te helpen."

Martens deed zijn kennis voor een deel in Nederland op. Hij bezocht er congressen over de methode van inspanningsfysioloog Raymond Verheijen en kwam er Erwin van de Looi als mentor tegen. "Dan weet je dat je hetzelfde visie over de aanpak van trainingen hebt", zegt Martens, die tijdens een stage bij Benfica zijn voorganger Verstappen ontmoette. "Ik wist dat hij weg was bij Willem II, maar dacht dat de vacature al was ingevuld. Tot Dogan Corneille (assistent-trainer Willem II, red.) belde en me vroeg te solliciteren. Er waren zes kandidaten. Twee zijn er uitgenodigd op gesprek. Toen kwam de bevestiging dat we op een lijn zaten."

Martens volgt op zijn laptop de hartslag van de spelers, bekijkt de acceleraties en de afstanden die een speler aflegt en kan constateren of spelers genoeg arbeid leveren. Hij confronteert de spelers met de resultaten, die aan de deur van de kleedkamer worden gehangen. "Het werkt stimulerend", zegt hij. "Willem II heeft een jonge, leergierige spelersgroep. In België heerst toch een andere mentaliteit."

De Belg waakt ervoor dat spelers tijdens trainingen in het 'rood' komen. Hij balanceert op het dunne lijntje tussen spelers fitter maken en fit houden. Spelers moeten hun grenzen verleggen. "Maar bij vermoeidheid is de kans op blessures het grootst."