Deel eigen fans geeft Funso Ojo van Willem II duwtje richting vertrek

Erwin van de Looi heeft begrip voor situatie Willem II

31 maart TILBURG - Trainer Erwin van de Looi heeft er alle begrip voor dat Willem II nog niet heeft kunnen beslissen of de club de aflopende contacten van spelers als Erik Falkenburg, Pele van Anholt, Dries Wuytens, Dico Koppers en Guus Joppen zal verlengen. ,,Zover is de club nog niet. We zijn hard bezig om de organisatie steeds professioneler te maken."