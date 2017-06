Directeur Nancy bevestigt interesse Willem II in Karim Coulibaly

TILBURG - Paul Fischer, de technisch directeur van AS Nancy, heeft aan de Franse media bevestigd dat Willem II linkervleugelaanvaller Karim Coulibaly over wil nemen. L'Est Republicain bracht het nieuws woensdagochtend. Volgens de Franse krant zijn beide partijen dicht bij een akkoord.

Coulibaly is geboren in het Senegalese Bakel, maar groeide op in de Parijse voorstad Villejuif. Hij heeft een Senegalees en Frans paspoort en valt daardoor binnen de EU-bepalingen. Verder heeft hij een Malinese moeder. In 2016 is hij gepolst om voor de nationale ploeg van Mali te gaan spelen.

Op 20-jarige leeftijd maakte hij voor AS Nancy zijn debuut in de Franse Ligue 2. Coulibaly was op dat moment al Frans jeugdinternational. Hij speelde 4 keer voor Frankrijk onder 20, twee keer voor Frankrijk onder 19 en twee keer voor de Franse ploeg onder 18. Het afgelopen seizoen degradeerde hij met Nancy uit de hoogste voetbalklasse.

Coulibaly speelde 63 wedstrijden voor AS Nancy, waarin hij tienmaal scoorde. Als gevolg van een gebroken enkel stagneerde zijn loopbaan. Op 18 maart speelde hij zijn laatste duel voor AS Nancy. Het afgelopen seizoen speelde hij maar twee volledige wedstrijden in Ligue 1 en een wedstrijd in de Franse beker, de Coupe de France.