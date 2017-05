Doelman Bertrams (Willem II) in de wacht bij NAC

Ajax' blik volledig op D-Day in Solna

14 mei Omdat Feyenoord heel snel op kampioenskoers was, werd Willem II-Ajax (1-3) geen moment meeslepend. Het gevoel dat Ajax nog kampioen kon worden, verdween snel en de ontmoeting in Tilburg werd daardoor een vrij gezapig zondagmiddagpotje. Voor Ajax kunnen alle pijlen nu definitief op 24 mei, als in Solna de Europa League finale tegen Manchester United de bekroning moet worden van een beklijvend eerste seizoen van trainer Peter Bosz.